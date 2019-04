Die wiegende stem van Max van Weezel

Toen Max van Weezel donderdag overleed, dacht Lips niet aan televisie, maar aan radio. Van Weezel was zijn favoriete presentator van Met het Oog op Morgen. Dat had, buiten zijn vaak scherpzinnige vragen, eigenlijk maar één reden: zijn stem.



De stem die de politieke turbulentie van de afgelopen dag in een enkele zin tot bedaren wist te brengen, die rust schiep in opgewonden discussie en die, in de tijd dat Lips nog in bed luisterde, soms naadloos overging in de eerste slaap.



Om die stem weer te horen, keek hij donderdagavond naar de herhaling van het interview dat Dionne Stax begin januari met hem had. Bij hem thuis, een woning die in eerste plaats diende als papieren archief. Van Weezel vertelde over zijn studententijd in Amsterdam. Lips luisterde wel, maar hoorde slechts die wiegende stem.