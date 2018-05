Die hartstocht voor tuinontwerp kennen wij van de Elfstedentocht

Er bestaat een anekdote over de jaren zestig: terwijl in de Verenigde Staten het baanbrekende Human Sexual Response van Masters en Johnson over de toonbank vloog, brak in Engeland het standaardwerk World of Gardening alle verkoop­records.



Wie de hartstocht zag waarmee de BBC gisteren verslag deed van de Chelsea Flower Show, neemt het verhaal onmiddellijk voor waar aan.



Maar liefst twee uur had de omroep op prime time ingeruimd voor een verslag van het meer dan honderd jaar oude evenement dat in Engeland wordt gevierd als de aftrap van het zomerseizoen. De presentatoren Jennifer Saunders en Joe Swift schakelden met een bataljon verslaggevers zoals dat bij ons alleen wordt ingezet tijdens de Elfstedentocht.



Een van de onderdelen van de Flower Show is een competitie tussen landschapsarchitecten die strijden om de eer van de mooist aangelegde tuin. "Een emotionele rollercoaster," zei vijfvoudig winnaar Adam Frost over de weg naar succes.