Dichters geïnspireerd door Hollandse meesters

Tsaren

Ruim zestig schilderijen van Hollandse meesters, waaronder zes Rembrandts, zijn uitgeleend door het gelijknamige museum in Sint-Petersburg, dat dankzij de verzamelwoede van onder anderen de tsaren over circa 1500 Hollandse meesters beschikt. Grote motor achter de expositie is Irina Sokolova.



De Hollandse meesters zijn haar lust en haar leven. Na haar kunstopleiding belandde de Russin als jong medewerkster in de Hermitage in Sint-Petersburg. "Ik leerde er nog over de Hollandse meesters van heel oude specialisten, mensen van voor de revolutie. Dat helpt je verbinding te maken met het verleden."



Catalogus

Inmiddels is ze zelf uitgegroeid tot internationaal gewaardeerd deskundige. Ze brengt nu ook de gehele Nederlandse collectie in Sint-Petersburg in kaart voor een zeer kloeke, tweedelige catalogus. "Het eerste deel verschijnt in december in het Russisch. We hopen nog met een Engelse en een Nederlandse vertaling te komen. Alles is gefotografeerd en wordt beschreven. Er is veel literatuur uitgevlooid en we hebben nog veel over herkomst gevonden. We hebben ook Russische bronnen weten te vinden, die nogal wat toevoegen."