Deze week nieuw in de bioscoop

Het Voorval - Armando en de Mythe

In 1988 schreef kunstenaar Armando zijn ­roman De straat en het struikgewas. In dat boek komt een jongetje voor dat de Duitse soldaat doodsteekt die hem wil meenemen omdat hij buiten spertijd in het bos loopt, wat bij velen de vraag opriep of dat autobiografisch was. Had Armando een Duitse soldaat vermoord?



In de documentaire Het Voorval - Armando en de Mythe doen de makers alsnog een poging om kort voor de dood van Armando - fysiek een oude man, maar nog scherp en gevat - een definitief antwoord te krijgen. Je kunt je afvragen wat hen bezielde.

