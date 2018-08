Deze 8 acts mag je niet missen tijdens Lowlands

The War on Drugs - zondag, Alpha, 19.15 uur

Wordt The War on Drugs uit Philadelphia de nieuwe grote Amerikaanse rockgroep of blijft de formatie van multi-instrumentalist Adam Granduciel ieders favoriete indieband? Misschien is Granduciel, die de groep ooit oprichtte met de nu als solo­artiest bekende Kurt Vile, niet de charismatische publieksmenner die nodig is voor het bespelen van dampende arena's, maar de muziek van The War on Drugs is zo vernuftig en mee­slepend dat die een volle Alpha-tent zeker aan moet kunnen.



