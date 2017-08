Deze 5 voorstellingen op De Parade mag je niet missen

Oostpool: Paradijsvogel

Paradijsvogel is een onemanshow van Rick Paul van Mulligen. Gehuld in een zwartleren glitterpakje verkondigt hij - aanvankelijk doldwaas, maar steeds serieuzer - dat je gewoon lekker anders moet zijn én jezelf. Fuck labels en hokjes!



iET & Davide Bellotta i.s.m. Conny Janssen Danst: Clarity

De muziek van singer-songwriter iET dwingt twee dansers uiteen, dan weer terug in elkaars armen. In een prachtig duet tollen hun lichamen rond, terwijl hun lippen op elkaar geplakt blijven.



Anatol: The Rise & Fall of a Sex Symbol

Vrije, hilarische variatie op het toneelstuk van Arthur Schnitzler uit 1893 over de amoureuze escapades van de casanova Anatol en zijn vrouwen. De hits over liefde en gebroken harten schallen uit de luidsprekers van een groen Opeltje.



