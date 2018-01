Denken aan Trump door de urgente film The Post

Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen, aldus filosoof George Santaya. Wie de geschiedenis dramatiseert, vraagt om moeilijkheden, kunnen we daaraan toevoegen.



Steven Spielberg deed het herhaaldelijk, bijvoorbeeld in Amistad, Schindler's List, Munich, Lincoln en Bridge of Spies. Hij doet het opnieuw in The Post.



Spielberg voltooide de film in een persoonlijk recordtempo, omdat hij een jaar geleden besefte dat het scenario van Liz Hannah een enorme actuele meerwaarde en urgentie had.