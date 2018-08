Denk eist verwijderen opnames BNNVara

Die eis legde Denk woensdag neer in een kort geding tegen zender BNNVara.



De Nieuws BV werkte eerder dit jaar aan een verhaal over een nepnieuwscampagne van Denk, gericht tegen de PVV. Het ging onder meer om een PVV-banner met de tekst 'Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren'. De banner werd wel online getest, maar uiteindelijk niet breed verspreid.



Redacteuren spraken voor het verhaal met campagneleider en Kamerlid Farid Azarkan. Dit gesprek namen ze op en gebruikten ze later om hun berichtgeving te staven, toen Denk kort voor de publicatie van de reportage zei dat het verhaal van De Nieuws BV niet klopte.



Op band

Met het opnemen van het gesprek, en het publiceren van die opname, heeft De Nieuws BV de regels van de Tweede Kamer geschonden, betoogde de advocaat van Denk. Daarnaast had Azarkan aangegeven het gesprek niet op band te willen doen.



De advocaten van BNNVara zeiden dat de redacteuren vermoedden dat Denk het verhaal later zou proberen te ontkennen en benadrukte dat de opname pas werd vrijgegeven toen dit gebeurde.



Vertrouwen

Azarkan was zelf aanwezig bij de zitting en nam op het eind ook het woord. Volgens hem kan het verstrekkende gevolgen hebben als de rechter BNNVara in het gelijk stelt.



"Mijn vertrouwen is fundamenteel geschaad,'' aldus Azarkan. Hij voegde eraan toe zelfs te overwegen voortaan geen journalisten meer te woord te staan.



De rechter doet op 15 augustus schriftelijk uitspraak.