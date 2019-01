Denk de pretoogjes van Huub Stapel er zelf maar bij

Huub Stapel is al net zo enthousiast als Jeroen Krabbe op zoek naar Van Gogh

Acteurs spelen na hoe Napoleon twee eeuwen terug in Holland werd ontvangen, compleet met burgers die ingehuurd zijn om Vive l'Empereur! te roepen. In Zwolle werd dat destijds totaal verkeerd begrepen door turfdragers die de Franse taal niet machtig waren. De broer van de keizer kenden ze wel, Lodewijk Napoleon, de mankende koning van Holland die een jaar eerder was teruggeroepen naar Frankrijk. "Vive die lamme z'n breur," riepen ze. Denk de pretoogjes van Huub er zelf maar bij.



Napoleon in Holland leunt ook op vlotte historici die vertellen als de beste geschiedenisleraar. Zoals over de Hollandse schippers die de vlag van het neutrale Duitse ministaatje Kniphausen gingen voeren om het verbod op handel met de Britten te ontduiken.



Het was pas afgelopen toen Napoleon Kniphausen veroverde. Of het historisch gezien allemaal klopt, weten we thuis niet. Maar willen we dat weten? Huub Stapel is al net zo enthousiast als Jeroen Krabbe op zoek naar Van Gogh. En het is een beetje stout. Lekker stout.



