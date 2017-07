Defensie deed onderzoek naar lekken naar pers

Een woordvoerster bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws, dat stukken heeft opgevraagd.



Het ministerie deed onder meer onderzoek naar de bronnen achter primeurs van RTL Nieuws zelf, De Telegraaf, de Volkskrant en het ANP. De mensen die met de onderzoeken werden belast kregen toegang tot bijvoorbeeld ICT-systemen en e-mails. Ook konden medewerkers worden gehoord. Volgens RTL Nieuws is het niet gelukt om bronnen achter de verhalen te vinden.



Vertrouwelijkheid

Het ministerie laat weten dat vertrouwelijkheid belangrijk is binnen een organisatie als Defensie. 'Alle ambtenaren leggen een ambtseed af waarin geheimhouding wordt verklaard,' aldus de woordvoerster. Als er wordt gelekt is sprake van schending van de ambtseed en het doet er daarbij niet toe of het gaat om geheime informatie, aldus de uitleg.



Of er een onderzoek komt, beslist de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het ministerie. Een verzoek tot een onderzoek kan worden gedaan door bijvoorbeeld een hoge ambtenaar of de Commandant der Strijdkrachten, maar ook de minister. Of minister Jeanine Hennis van Defensie dit ook zelf heeft gedaan, is volgens de woordvoerster niet te zeggen, omdat dit in overleg gaat.