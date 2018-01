Debat over Boef tijdens Noorderslag live te volgen

Deelnemers aan het debat zijn Paul van Lange (hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam), Glen Faria (SPEC, management Boef), Claartje Nicolas (projectleider Bevrijdingsfestivals van Nationaal Comité 4 en 5 mei), Kim Dankoor (media coach en kenner van de hiphopcultuur) en Peter Kwint (Tweede Kamerlid van de SP).



Zij gaan met elkaar in gesprek over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een artiest in het algemeen en Boef in het bijzonder. Ook wordt gesproken over hoe een festivalorganisatie met dit soort kwesties moet omgaan.



Boef kwam eerder deze maand in opspraak vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken over 'kechs', straattaal voor hoeren. Dit kostte hem diverse boekingen bij festivals. Noorderslag besloot om hem op het affiche te laten staan maar wel aandacht te besteden aan de kwestie.