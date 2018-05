De Zonnebloemen van Vincent van Gogh verwelken

Daarop zit, zo ontdekten ze, verspreid over het hele doek het pigment chroomgeel in verwerkt. Van Gogh experimenteerde er lustig op los met verschillende pigmenten, maar juist dit chroomgele pigment kan onder invloed van licht bruin uitslaan.



Dat kan invloed hebben op de zonnebloemen maar ook op doeken van Van Gogh's generatiegenoot Paul Gauguin, die het pigment ook gebruikte.



Probleem voor de toekomst

'Veel van die kleuren zijn nu al vervaagd en het proces is nog niet ten einde,' zegt de Vlaamse hoogleraar chemie en onderzoeksleider Koen Janssens tegen de Volkskrant. 'Het probleem dat we hier aankaarten, is vooral een probleem voor de toekomst. Deze verf blijkt in meer dan de helft van het oppervlak van het doek te zitten.'



Museumdirecteur Axel Rüger vond tijdens zijn bezoek aan talkshow M dinsdag de bevindingen geen reden voor paniek. Schilderijen zijn nu eenmaal kwetsbaar en bovendien doet het Van Gogh Museum al jaren onderzoek naar de schilderijen. Op basis daarvan worden maatregelen genomen.



Licht uit

Zo is anderhalf jaar geleden het licht in het museum al iéts teruggedraaid. Hij legde uit dat kleurveranderingen in schilderijen zo traag verlopen, dat het verschil ten opzichte van tien jaar geleden niet met het blote oog te zien is.



Het museum zit er bovendien dicht op en er moet volgens Rüger heel wat gebeuren voor de Zonnebloemen van Van Gogh écht bruin uitslaan. "Dat gaan jij en ik niet meer meemaken", verzekerde hij Margriet van der Linden dinsdag.