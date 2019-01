De zeven zussen best verkochte boek van 2018

Het eerste deel verscheen in Nederland al in 2017, toen werden er 10.000 exemplaren van verkocht. "Dat was al een mooi aantal," zei uitgever Sander Knol van uitgeverij Xander september vorig jaar tegen Het Parool. "Inmiddels wordt het door de pers opgepakt als fenomeen, maar ondertussen is er natuurlijk veel gebeurd bij lezers onderling en in de boekwinkel."



Voor de kleine uitgeverij, die 6 jaar geleden begon in Amsterdam Noord, betekent het verkoopsucces vlees op de botten. Knol had nog nooit van de reeks gehoord tot hij bij bezoeken aan het buitenland grote stapels van Rileys boeken in de schappen zag liggen.



"Ik besloot er werk van te maken, maar er zat geen literaire agent achter. Toen heb ik een mailtje gestuurd naar Rileys website. Per kerende mail kreeg ik antwoord van haar man. Wat bleek: ze hadden hun agent bij de gerenommeerde Curtis Brown groep, ontslagen en waren het zelf gaan doen. De reeks was overal verkocht, behalve in Nederland. Toen zijn we meteen tot zaken gekomen. Maar dat het zo'n vlucht zou nemen, daarvan had ik niet durven dromen."