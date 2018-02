De Wilde Stad: een tijdsbeeld van Amsterdam anno 2018

Een geheim is het allang niet meer: in onze steden wemelt het van de interessante dieren en plantensoorten.



Tot ver in de vorige eeuw hadden weinigen daar oog voor. De heersende opvatting was dat de echte natuur zich buiten de stad bevindt en dat de oprukkende beschaving en ­bebouwing een bedreiging voor de wilde flora en fauna vormt.



Dat is bij sommige dieren en plantensoorten zeker het geval. Maar de natuur heeft zich intussen ook op een verrassend succesvolle manier in stedelijk gebied ­gevestigd.



Over die ontwikkeling zijn in de afgelopen decennia ­bibliotheken volgeschreven en er zijn films en televisieprogramma's over gemaakt. Met de komst van De Wilde Stad kan de Amsterdamse stadsnatuur ook in de bioscoop worden bekeken.



Dat kan overigens al twee jaar in Eye bij Amsterdam Wildlife, de verbluffende lowbudget­documentaire van stadsecoloog Martin Melchers en programmamaker Merel Westrik.



Melchers is niet de enige stadsecoloog in Amsterdam: zijn collega's Remco Daalder en Geert Timmermans ­publiceerden volop over de stadsnatuur en adviseerden de makers van de nieuwe film.



Pathémuizen

Regisseur Mark Verkerk zocht daarvoor naar een verfrissende vorm, die de inhoudelijke strekking van de documentaire moet versterken.



Na zijn doorbraak met De Nieuwe Wildernis, waarin het ­leven in de Oostvaardersplassen spectaculair werd ontsloten, gooide Verkerk het ook al over een andere boeg in Holland: Natuur In De Delta.



Die film schetste de geschiedenis van het Nederlandse waterbeheer, die door Carice van Houten werd toegelicht, en zoomde in op vijf bijzondere diersoorten, die door Bram van der Vlugt werden becommentarieerd.



De fraaie, maar ietwat schoolse film was niet zo meeslepend en ­succesvol als zijn voorganger.