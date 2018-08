De welbespraakte millennials namen het op voor de 'idioten'

Lips wilde eigenlijk het nieuwe seizoen van Better Call Saul gaan bekijken, maar de plicht riep, in de vorm van het nieuwe, vijfdelige Humanprogramma Change Your Mind, op NPO 2.



De opzet van het programma: 'Net als de klassiek Griekse denker Socrates ooit deed, nodigt de Amerikaanse filosoof Michael Sandel mensen uit voor discussies om ze zelf tot nieuwe inzichten te laten komen.'



Dat deed Sandel vreemd genoeg in het treinstation van Haarlem. Daar zaten twintig multiculturele Nederlandse millennials die meteen zware kwesties voorgeschoteld kregen: Is democratie iets goeds? En populisme? Of is dat eigenlijk hetzelfde?



Al snel verschoof het accent naar referenda en het probleem dat ook mensen die niet goed geïnformeerd zijn stemrecht hebben - zie het Oekraïnereferendum. Dat leverde een nieuwe discussie op, want hebben mensen die beter geïnformeerd zijn dan ook recht op meer inbreng of zelfs meer stemmen?