De vrijgezellen in Temptation willen zich maar niet misdragen

De laatste tijd was er wat te doen om Temptation Island. Lips vermoedde dat het wederom ­gierend uit de hand was gelopen op dat Thaise eiland, want de onvoorwaardelijke liefde die vorig seizoen binnen ettelijke dagen opbloeide tussen Tim en Cherish stond nog helder op het netvlies. Ditmaal is er juist iets heel anders aan de hand, meldden Temptationwatchers: het scheen sáái te zijn.



Lips schakelde in nu de nieuwste stellen er een week vertoeven. En inderdaad, wat een suffe bende. "Nog nooit was de angst voor de relatietest zo groot als nu," aldus de voice-over. Dat klopte, vrij letterlijk.



Morgan valt elke avond nog voor het feest begint in slaap, Roger draagt ondanks het tropische klimaat een coltrui en als Laura niet met een gezicht als een oorwurm in een hoekje staat, maant ze de rest tot inbinden. (Lips heeft geleerd dat zo iemand een 'cockblocker' heet.)