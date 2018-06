De Vries was misschien één keer te veel te gast bij Humberto Tan

Bij sommige opmerkingen van De Vries begonnen de gasten toch wat ongemakkelijk te kijken

De Vries fileerde een lijstje gasten die het vaakst bij Tan aan tafel zaten. Goedele Liekens: 37 keer. John van den Heuvel: 30 keer. ("Waar slaat dat op, was ik zo vaak verhinderd?") Wendy van Dijk: 20 keer. ("En waarover, over de Wendy, het blaadje van de vrouw van de grote baas van RTL.")



Bij sommige opmerkingen van De Vries begonnen de gasten toch wat ongemakkelijk te kijken.



Met referenties aan het vertrek van sidekick Marieke Elsinga en zijn vermeende verhouding met Dionne Stax ('Zo zat je wekelijks in de opening van het NOS Journaal') kreeg De Vries de lach wel van Tans gezicht en het publiek in Schiller doodstil. "Ja, het is een roast mensen," zei hij om het goed te maken.



De Vries bleek trouwens zelf de koploper te zijn: hij zat tachtig keer in de uitzending met Tan. Misschien was dat net één keer te veel.



Of De Vries nog aan tafel mocht komen? Tan: "Tuurlijk, dit hoort erbij, anders wordt het zo zoetsappig allemaal."



Volgens Lips is dat nu precies de bedoeling van een afscheidsfeestje.



