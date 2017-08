De Voorlees-Express dendert door

Per dag komen er tien verzoeken binnen. En dat is veel, vindt stichting Diversion die de VoorleesExpress in Amsterdam leidt. Soms moeten gezinnen een paar maanden wachten tot ze kunnen beginnen. Vandaar de oproep aan Amsterdammers om zich te melden als voorlezer.



De afgelopen negen jaar - komende januari is de tiende verjaardag van de Amsterdamse af­deling - groeide de VoorleesExpress explosief. Steeds meer gezinnen ontdekten dat het niet ­alleen leuk, maar ook zinnig is om elke week een voorleesvrijwilliger over de vloer te hebben. In de stad hebben inmiddels meer dan drieduizend families een voorlezer gehad.



Het idee van een persoonlijke voorlezer is van Anne Heinsbroek en haar zus Marieke. Ze begonnen in 2006 in Utrecht met voorlezen aan kinderen met een taalachterstand of die worstelden met lezen. Duizenden vrijwilligers leven bij duizenden gezinnen in honderd gemeenten voor.



Twee werelden komen samen

Amsterdam heeft veruit de grootste voorleesgroep. Meer dan 750 gezinnen doen dit jaar mee, meer dan 600 voorlezers gaan wekelijks bij hen langs. De kinderen die worden voorgelezen, wonen vaak in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, de voorlezers juist binnen de Ring. Daardoor is het niet alleen een praktische taalhulp, maar ook een ontmoeting tussen twee werelden.



"Het effect is echt wederzijds," zegt Norah van Leest, projectleider van Diversion. "Voorlezers zijn enthousiast dat ze mensen leren kennen, die ze anders niet tegenkomen, en de kinderen werken aan hun taalachterstand en krijgen leesplezier."