De Verleiders passen eigen site aan na schenden privacywet

Het gezelschap, dat nu in de theaters staat met een voorstelling over privacy, kwam donderdag voor de tweede maal deze week onder vuur te liggen toen BNR onthulde dat de eigen website niet voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).



Maandagavond voerden de acteurs in De wereld draait door (DWDD) een stukje op uit hun voorstelling #nietsteverbergen, waarna aan de talkshowtafel een serieus gesprek werd gevoerd over privacy en de impact van technologie op het dagelijks leven van mensen.



De onwaarheden en ongefundeerde uitspraken die in dit gesprek werden gedaan, leidden tot kritiek van tech-experts én minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken. Presentator Matthijs van Nieuwkerk kwam een dag later in DWDD terug op het gewraakte item en zei zichzelf achteraf te weinig kritisch te hebben opgesteld.