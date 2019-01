De Van Rossems slopen Almere. In een half uurtje

Ik vind het kutwoninkies...wat een waardeloze huissies Sis van Rossum

"Indrukwekkend toch? Ik was ervan onder de indruk, want ik ging natuurlijk met de bekende vooroordelen naar Almere. Een ongelukkige plaats waar feitelijk alleen analfabeten wonen." (Maarten, over de bibliotheek)



"Kijk eens hoe ruim dit is opgezet. Dat kostte dus niks. Dit was allemaal grond die van de overheid was. Als je het van een boer moet kopen dan doe je het niet." (Vincent)



"We bevinden ons in een mesolithische woning. Ja, ook Almere heeft een verleden." (Maarten in een gereconstrueerde hut van jagers en verzamelaars van elf eeuwen terug)



"Curieus dat deze wijk De Realiteit heet. Het ziet eruit alsof het door een krankzinnige ontworpen is." (Maarten)



"Het lijkt me zo gek als je hier woont en je wilt eens op bezoek bij mensen die in een ander wijkje wonen..." (Vincent)

"Je bent de hele dag bezig." (Sis)

"Je kunt nooit een glaasje drinken want je moet altijd met de auto." (Maarten)



"Wat een klotestadhuis, zeg. Wat een fantasieloos klereding. Wat een dooie wand. Die man heeft daar zeker weer een prijs voor gekregen?" (Maarten)



"Een heel wonderlijke constructie, namelijk een parkeergarage van wel drie lagen die een soort berg maakt. Daarop zit een laag winkels en daar weer bovenop zit een laag woningen. Het is één groot kunstwerk." (Vincent)



"Heel Almere is één groot kunstwerk." (Maarten)



