De tv blijft hét scherm in de Nederlandse huiskamers

Ruim 2700 Nederlanders van 13 jaar en ouder schreven op verzoek van vijf onderzoeksorganisaties een week lang minutieus op hoeveel tijd ze aan media hadden besteed. De cijfers uit die dagboeken laten zien dat ons kijkgedrag langzaam maar zeker verschuift ten gunste van nieuw aanbod.



Het onderzoek Media:Tijd is in 2013 en 2015 ook uitgevoerd. Ondanks de veranderingen in het Nederlandse medialandschap blijven we net als in voorgaande jaren 8 uur en 23 minuten aan media per dag consumeren.



Bij die krappe achtenhalf uur horen naast de krant lezen en tv kijken ook activiteiten als whatsappen, mailen, gamen en netflixen. Hierbij telt ook media­gebruik tijdens andere activiteiten mee, zoals radio luisteren tijdens het autorijden. Media-multitasking scoort dubbel: appen terwijl je met een half oog naar de televisie kijkt.



Nederlanders besteden nog evenveel tijd aan tv-programma's, films of video's als in 2013 en 2015: in totaal 3 uur en 5 minuten per dag. Dat gebeurt grotendeels op de ouderwetse manier: gemiddeld kijken we 2 uur en 44 minuten per dag naar een televisietoestel, 89 procent van de kijktijd.



Streamen in opmars

De voorkeur voor klassiek tv-kijken verschilt per generatie. In de jongste onderzochte groep, mensen tussen de 13 en 34 jaar, is het tv-toestel voor 75 procent het favoriete scherm. De rest van de tijd kijken ze tv, film en video op hun smartphone, computer of tablet.