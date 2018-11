De trein Beau van Erven Dorens is nu op volle snelheid

Een show waarin daklozen worden gevolgd terwijl ze met behulp van 10.000 euro opkrabbelen, is geen format dat Lips normaal gesproken aanspreekt. Televisie maken over de rug van mensen met een probleem - of het nou een ongeplande zwangerschap, een angststoornis of een haveloos gebit betreft - heeft godzijdank zijn beste tijd gehad.



En toch is The Rotterdam Project een van de fijnste programma's die nu op de buis zijn.



Dat zit 'm toch vooral in presentator Beau van Erven ­Dorens. Lips vermoedt dat het te maken heeft met zijn prettige houding als de wat oudere, verstandige vriend. Een belerend vingertje zul je Beau niet snel zien opsteken.



Als hij de 20-jarige Soufyan twee weken na overhandiging van het geld ontmoet, geeft die schoorvoetend toe al 750 euro te hebben opgemaakt. "Dat is toch helemaal niet erg?" zegt Beau.