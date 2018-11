De tragedie van MH17 als zwarte wolk boven alles

Floortje Dessing is haar hele leven al gefascineerd door de onbekende wereld van de ambassadeurs: 'Waarom kiezen ze voor dit leven, met het belang van Nederland op hun schouders?'



Dat is de insteek van het vierdelige Floortje en de Ambassadeurs, over Nederlandse ambassadeurs in politiek gevoelige landen als Iran, Myanmar en Rusland.



In dat laatste land is Renée Jones-Bos (66) sinds 2016 de eerste vrouwelijke Nederlandse ambassadeur in Rusland. Geen luizenbaantje: "De onderlinge relatie was al ingewikkeld toen ik kwam, vanwege Oekraïne, de Krim en MH17. Vooral de tragedie van MH17 hangt als een zwarte wolk boven alles wat we doen."



Ze woont er wel fantastisch, in een negentiende-eeuwse residentie vlak bij het Rode Plein, maar dat is wel ambassade en woning ineen.