De terugblik op #MeToo was net #TooSoon

Lips is groot fan van Medialogica. Fijn om nog eens herinnerd te worden aan waar iedereen zich ooit druk om maakte. Want dat is de formule van het programma: men neme een mediahype van lange of minder lange tijd geleden en laat de hoofdrolspelers hierop terugblikken.



Vaak is de conclusie: ja gut, wellicht hebben we ons iets te veel laten meeslepen en met de kennis van nu hadden we het misschien anders aangepakt. Zondag ging het over #MeToo en de rol van de media daarin. "#MeToo werd een wereldwijde emancipatie­beweging, maar ook een schandpaal," zei voice-over Clairy ­Polak. "Kreeg de berichtgeving niet ook het karakter van een volkstribunaal?"



De vraag stellen is hem beantwoorden Clairy, mompelde Lips.