De sterren van De Luizenmoeder lijken terug

Een van de geestigste scènes is de sollicitatie van een halfkale Hans Klokimitator, die steeds zijn toupetje verliest door een wapperende ventilator - vertolkt door Hans Klok (the one and only).



De humor in B.A.B.S. is net zo droog als de bruine casinoboterhammen die Loek en Anneke 's ochtends in hun broodtrommeltjes stoppen.



De eerste aflevering doet weinig denken aan De Luizenmoeder, en na wat diepgravend googelen blijkt dat logisch. De serie is gemaakt voor KPN Presenteert en al een jaar voordat we en masse 'Hallo allemaal...' neurieden online gezet.



B.A.B.S. zal puur vanwege het succes van De Luizenmoeder van stal zijn gehaald. Hoewel dat een heel... 'bijzóndere' gang van zaken is, lijkt dit Lips vooralsnog een goede zet.



