De snelste weg voor een programma op de buis

Stel, je krijgt als tv-zender een riant aanbod van een fabrikant in huishoudelijke artikelen om een gesponsord programma te maken. Een héle dikke bom duiten - mits je het product 95 procent van de zendtijd in beeld brengt.



Laten we voor het gemak even zeggen dat dit gaat om SBS6 en een dekbedovertrekkenboer. Over de snelste weg om een programma de buis op te slingeren (of je een adverteerder moet pleasen of niet) schreef Lips eerder: kijk simpelweg of de concurrent nog een passend formatje op de plank heeft liggen.



Bij Steenrijk, Straatarm, Mr. Frank Visser doet Uitspraak en Ellen & Naomi: 24 Uur Mandekking ging dat ook prima. De SBS-stagiair stopte een paar trefwoorden in Google, et voilà.