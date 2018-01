De Slimste Mens is op zijn best als de emoties oplopen

De slimste mens is op zijn best in de finaleweek, als de emoties oplopen.



"Dit is echt een rare quiz!" riep journalist Thijs Zonneveld plotseling tijdens de ronde De Galerij. Even daarvoor was een discussie over de juiste trefwoorden bij 'Slot Loevestein' al hoog opgelopen.



Zonneveld had alleen 'Hugo, die eruit gesmokkeld werd in een kist' weten te produceren, waarna zijn concurrenten, Quote-hoofd­redacteur Sander Schimmelpenninck en muzikant Thijs Boontjes, er met de buit vandoor gingen. 'Hugo de Groot', 'boekenkist' en 'Gelderland'.