De revanche van De Verleiders bij Matthijs was oerdegelijk

In de herkansing, gisteren, zou alles anders worden. DWDD was tot de tanden gewapend. Matthijs was omringd door een heel levend stratego, met als spion minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, die vorige keer wild pissig had gereageerd op de verwijten aan 'haar' AIVD. En met Volkskrant-cybersecuritydeskundige Huib Modderkolk als mineur om alle voetzoekers van De Verleiders bijtijds tot ontploffing te brengen. Trap er niet in...



De Verleiders zeiden sorry, maar claimden het recht om te overdrijven. Als cabaretiers maken ze nou eenmaal van een mug een olifant. Blijf bij de feiten, zei mineur Modderkolk. Maar ja, dan valt er weinig te genieten in de schouwburg.



Dat was bij DWDD ook de consequentie. "We zijn iets nader tot elkaar gekomen," zei Matthijs amechtig toen alle facts waren gecheckt en de minister nog het een en ander had genuanceerd. Vorige keer was het een spektakel geworden waarbij de feiten ondersneeuwden. Bij de revanche was het allemaal oerdegelijk, en oersaai.



Iedereen bereidt zich altijd weer voor op de vorige oorlog. Dat is bij talkshows blijkbaar niet anders dan bij cyberaanvallen en stratego.



