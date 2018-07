De rancune is heel ver weg bij de Belgen

Zelfs Jan Mulder leek geïnspireerd door de liefdevolle, totaal niet rancuneuze houding van zijn tafelgenoten

Lips zapte subiet naar Villa Sporza, de Belgische variant van Studio Rusland, om te kijken of het er inderdaad zo bedaard aan toeging als Kees Karnaval had voorspeld. En ja hoor.



De ontgoocheling was groot, zeiden de Vlaamse analisten, dit was een gemiste kans. Maar: het team heeft zich domweg niet van zijn beste kant laten zien. Een bedroefde supporter in Sint-Petersburg: "Het is spijtig, maar we kunnen er met opgeheven hoofd naar kijken."



Zelfs Jan Mulder leek geïnspireerd door de liefdevolle, ­totaal niet rancuneuze houding van zijn tafelgenoten. "Je kunt het kapot praten, maar aan het einde van dit toernooi mag je toch trots zijn."



Presentator Karl Vannieuwkerke had niet zo'n zin om nog een uur over de match door te emmeren. Hij wilde ­liever pinten gaan drinken.



Lips dronk een pint met Karl mee. Toch met buikpijn naar bed.



