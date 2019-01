De overweldigende kwaliteit van de Nederlandse popmuziek

Het was dringen rondom Ronnie Flex in de Groningse nacht. Toen de zaterdag al enige tijd in zondag was overgegaan omzoomden cameraploegen de winnaar van de Popprijs.



Dat het merendeel van hun vragen ging over Flex' persoonlijke leven ('Ga je dit vieren met Famke?' of 'Hoe bevalt het vaderschap je?') illustreerde dat de Popprijs voor het eerst in jaren naar een echte polderpopster was gegaan.



Geen gedegen rockband (Kensington 2018) of een afwezige deejay (Martin Garrix), maar een rapper die het afgelopen jaar bijna net zo vaak viraal nieuws veroorzaakte als Donald Trump.



Voor wie het toch miste: Flex (Ronell Plasschaert, 26) deed op sociale media dagelijks verslag vanuit de kliniek waarin hij afkickte van zijn wietverslaving en hield vervolgens de showbizzrubrieken maandenlang in zijn greep met de vraag: wie is de moeder van Flex' eerste kind?



Want: Flex had toch een relatie met die andere ster van de nieuwe media, Famke Louise? En die was niet zwanger. Eind goed al goed: DJ Wafae Kefi bleek de moeder en Louise (ook op Noorderslag als aspirant-zangeres) en Flex zijn nog steeds gelukkig samen.



Aaneenrijgen van hits

Een popster in klassieke zin van het woord dus: een idool dat hits aaneenrijgt en het licht van de spotlights als vanzelf naar zich toetrekt. Het was volledig terecht dat Flex voor het eerste deel van die definitie werd onderscheiden.



Zijn album Nori (naar in december bleek ook de naam van zijn dochter) werd niet uitsluitend lovend ontvangen, maar zorgde zoals alle releases waaraan de rapper en producer zijn naam verbond, wel voor een uitslaande streamingmeter.