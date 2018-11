De oorwassing van René van der Gijp voor Hélène Hendriks

Het is weer een wijze les voor een zich stormachtig ­ontwikkelend talent

Op de boordradio begint een collega een klaagzang. Wat hij nou toch weer meegemaakt heeft... Een Hollandse, die per se over voetbal wilde praten. Met wat beroepsgeouwehoer kwam hij niet weg, ze had er nog verstand van ook. Toen hij toegaf niks van voetbal te weten, wilde ze er ­meteen weer uit. Na één rondje rond het vliegveld!



Om er vanaf te zijn, geeft de chauffeur toch maar zijn analyse. Hij is Benficafan en ziet het zonnig in. Hélène Hendriks knikt tevreden. Ze weet genoeg. Langs de lijn kan ze even later spreken van wisselende verwachtingen aan Portugese kant.



Maar oeps, daarbij laat ze zich ook ontvallen dat ze zich baseert op twee taxichauffeurs. Dat zou Tom Egbers er dus nooit bij vertellen. Is ze overmoedig geworden na weer een voortreffelijk interview met een bloedzenuwachtige Erik ten Hag?



Het komt haar op een oorwassing te staan vanuit de ­studio. Van René van der Gijp nota bene, kennelijk de nieuwe voorzitter van de vereniging van voetbalanalytici.



Het is weer een wijze les voor een zich stormachtig ­ontwikkelend talent.



