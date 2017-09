De NOS-reporters hadden een zware Prinsjesdag

Dijsselbloem: Dat is uw vak, dingen niet te begrijpen.

Tanja Braun stond tussen overenthousiaste toeschouwers: "We hebben feestelijke hoedjes op want het gaat goed met Nederland."



Mark Visser had het nog zwaarder: hij interviewde leerkrachten, agenten en verpleegkundigen over de tekorten in hun sector terwijl even verderop zojuist miljarden waren beloofd om die tekorten aan te vullen.



Nee, de reporters hadden het er maar moeilijk mee dat ze waren gedegradeerd tot commentatoren bij een feestelijke traditie vergelijkbaar met de intocht van Sinterklaas.



Minister Dijsselbloem niet, die maakte er helemaal een kinderfeestje van. Hij had een miniminister meegenomen, en legde de miljoenennota uit in jip-en-janneketaal zodat een kind het kon begrijpen.



Toch had Dominique van der Heyde na afloop nog een vraag: "Ik begrijp het houdbaarheidssaldo niet." Waarop Dijsselbloem vilein riposteerde: "Dat is uw vak, dingen niet te begrijpen."



En zo werd het toch nog heel even ongezellig op deze feestelijke dag vol malle hoedjes en andere loze folklore.



Reageren? hanlips@parool.nl