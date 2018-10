De Nachtwacht heeft al heel wat beproevingen doorstaan

Er stond het olieverfschilderij, waarvoor Rembrandt althans volgens oude verhalen 1600 gulden voor ontving, aanvankelijk een wat zwervend bestaan te wachten.



Tot 1715 hing het in de Kloveniersdoelen in Amsterdam, om via het stadhuis en het Trippenhuis in Amsterdam uiteindelijk in het Rijksmuseum te belanden.



Daar hing het uiteindelijk rustig tot 1939. In verband met het oorlogsgevaar maakte het een tocht langs verschillende schuiladressen, waarbij het uit zijn lijst moest worden gehaald en, met was soepel gemaakt, werd opgerold om in een cylinder te kunnen.



Tenslotte ging het schilderij naar de grotten bij Maastricht om na de bevrijding in het Rijksmuseum terug te keren, waar het nog altijd te zien is als bruikleen van de gemeente Amsterdam.



Vanaf juli 2019 wordt De Nachtwacht "op zaal" gerestaureerd in het museum.