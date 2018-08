De meeste dronen zijn bedrog

Er stond een pittige brainstorm op de agenda op de SBS-burelen. De grote vraag: wat kunnen we semi-bekende Nederlanders dit seizoen nu weer eens laten doen?



Alles met koken en bakken was al eens gedaan, net als dansen, schaatsen of van de duikplank springen. Al dan niet naakt op een onbewoond ­eiland bivakkeren viel ook al af: been there, done that.



BN'ers die een huis van een onbekende Nederlander verbouwen? Ouwe koek. BN'ers aan de bedelstaf, opperde een stagiair, maar die moest vervolgens voor straf drie seizoenen Effe geen cent te makken kijken. Curling en surfen met bekendere landgenoten was ook al gedaan, zelfs pottenbakken kon afgevinkt worden.



De gevaarlijkste wegen van de wereld waren inmiddels platgetreden paden en de Elfstedentocht zwemmen met BN'ers leek weer wat te hoog gegrepen.