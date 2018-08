De media gingen uiterst gretig op jacht in de Vogezen

De politie tast nog in het duister, dus werd op tv de jacht op Jos Brech maar vast geopend. EenVandaag, RTL Nieuws en Hart van Nederland hadden allemaal hun verslaggevers naar de Vogezen gestuurd. Daar was de verdachte van de moord op Nicky Verstappen immers in februari nog gezien.



De reporters waren duidelijk in razende vaart naar Frankrijk vertrokken. Gelet op hun vrijetijdskleding kon Lips niet uitsluiten dat hun eindredacteur ze op een Franse camping had bereikt met het klemmende verzoek via de Vogezen huiswaarts te rijden.



Diep verscholen in de bossen vond Sander 't Sas voor EenVandaag het survivalhutje van Brech. Lokale media hadden veel aandacht voor de zaak, zei hij. "Maar de mensen zijn nog niet massaal op zoek." Daar klonk iets van een verwijt in door.