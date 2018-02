De man rook direct: dit zijn hoofden uit het Amsterdamse lab

Alweer een fijne aflevering van Medialogica. Voor de aflevering van dinsdagavond waren de journalistieke speurders dertig jaar terug­gereisd in de tijd om de geruchtmakende hoofdenaffaire van KRO's Brandpunt nog eens uit te pluizen.



De gezaghebbende actualiteitenrubriek meende in 1989 een klapper te hebben gemaakt met een reportage van de hand van Willibrord Frequin over de handel in lichaamsdelen van overleden mensen.



In een Amsterdamse hotelkamer waren de razende reporter vijf geprepareerde hoofden aangeboden.



Frequin was de hoofden op het spoor gekomen tijdens het maken van een andere onthullende reportage over een xtc-laboratorium.



Later werd duidelijk dat de machine geen xtc-pillen uitspuwde, maar vitaminepillen. De laborant met gasmasker die met verdraaide stem tekst en uitleg gaf over zijn duistere praktijk werd later herkend als de geluidsman van de tv-ploeg.