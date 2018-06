De Luizenmoeder wint Zilveren Nipkowschijf

Een vakjury van dertien tv-recensenten en mediajournalisten van kranten en tijdschriften stemde overtuigend op de droogkomische comedyserie De Luizenmoeder.



'In een land dat bij het minste of geringste tot op het bot is gepolariseerd, konden we tien weken hartelijk lachen om onszelf en onze stokpaardjes, dogma's en sociale ongemak,' staat te lezen in het juryrapport.



'Bij de koffieautomaat, in de schoolgangen, op de skipiste, het ging nergens anders over.' Dat uitte zich in duizelingwekkende kijkcijfers: naar de laatste aflevering keken 3,1 miljoen mensen.



Oeuvreprijs

Genomineerden Sinan Can (In het Spoor Van IS) en Ersin Kiris (Ersin in Wonderland) visten achter het net.