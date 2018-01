De Luizenmoeder vestigt weer kijkcijferrecord

De eerste aflevering van De Luizenmoeder scoorde al een nieuw kijkcijferrecord doordat er meer mensen dan ooit uitgesteld naar een programma keken sinds de metingen ervan tien jaar geleden begonnen.



Dat record is nu verbroken door hetzelfde programma. Afgelopen week keken 1,2 miljoen mensen op een later tijdstip naar de tweede aflevering van de serie, die zondagavond wordt uitgezonden. De week ervoor waren dat er 750.000.



Miljoen meer

Naar de uitzending op NPO 3 keken zondagavond 21 januari 1,39 miljoen mensen, waardoor het totaal aantal kijkers op 2.590.000 komt. Dat is bijna 1 miljoen meer dan bij de eerste aflevering.



Tv-recensent Han Lips schreef over de serie dat personage Juf Ank is al reden genoeg is om naar De Luizenmoeder te kijken. 'De dialogen zijn doorspekt met een politieke incorrectheid die precies op de juiste temperatuur geserveerd is.'



Lees ook het interview met Ilse Warringa, de actrice die Juf Ank vertolkt: 'Juf Ank is een verzameling van passief-agressieve vrouwen'