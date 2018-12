De Luizenmoeder terug in februari

Dat kondigde Avrotros vrijdag aan met een video. De omroep wil nog niet veel loslaten over de inhoud van de serie, maar zeker is dat we weer veel absurde situaties op basisschool De Klimop kunnen verwachten.



De comedyserie over een Nederlandse basisschool, met de lullige schooldirecteur Anton (Diederik Ebbinge), alleenstaande moeder Hannah (Jennifer Hoffman) en niet te vergeten de neurotische Juf Ank (Ilse Warringa), werd begin dit jaar onverwacht een megahit.



Een 'participizza' werd een ingeburgerd begrip, en het welkomstliedje van juf Ank (Hallo, allemaal...) een landelijke oorwurm. Kijkcijferrecord na kijkcijferrecord werd verbroken, de Zilveren Nipkow-schijf werd binnengesleept, en Ilse Warringa won de Zilveren Televizier-Ster voor haar rol.



Buitenlandse remakes

Voor het nieuwe seizoen namen Ilse Warringa (Juf Ank) en Diederik Ebbinge (directeur Anton) de regie voor hun rekening, omdat de oorspronkelijke regisseur, Jan Albert de Weerd, in Duitsland werkt aan een remake. Na het gigantische succes in Nederland stonden verschillende landen in de rij voor hun eigen variant De Belgische versie is net af, de Hongaarse al op tv.



Vanaf 10 februari is de serie weer elke zondag te zien op NPO3.



