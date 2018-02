De Luizenmoeder krijgt een tweede seizoen

"Met deze cijfers op ons rapport, kan een tweede seizoen natuurlijk niet uitblijven..," twittert omroep Avrotros maandag.



Het zat er eigenlijk wel al een beetje aan te komen. De serie is de verrassing van het televisieseizoen. Het eerste seizoen, dat nu bezig is, breekt record na record. De laatste aflevering afgelopen zondag trok 3,5 miljoen Nederlandse kijkers, waarmee het het best bekeken NPO 3-programma is van de afgelopen tien jaar.



Doorschemeren

Hoofdrolspeelster en mede-schrijfster Ilse Warringa (juf Ank) liet eerder al doorschemeren dat de kans op een tweede seizoen groot was. "We hebben genoeg inspiratie voor een tweede reeks en de eerste drie afleveringen heb ik al in het hoofd zitten. Ik heb goede hoop dat we een tweede seizoen kunnen maken," zei ze toen.



De serie, met Henry van Loon en Jennifer Hoffman, vertelt over de besognes van Juf Ank, schoolmeester Anton en moeder Hannah op basisschool De Klimop.



