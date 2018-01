De krenten waren al uit de Rambam-pap gevist

Eén jongen kwam met zijn hoofd tegen een paal en belandde in het ziekenhuis

Opvallend: één ervan, de blonde Anne die in Rotterdam undercover ging, haakte juist af omdat ze bang was dat ze het leuk zou gaan vinden. Rambam liet dus in elk geval niet alléén de negatieve kanten aan bod komen.



Bij de studentenvereniging van Anne zat ook Jos, en bij de mannen ging het er harder aan toe. Zo hard dat één jongen met zijn hoofd tegen een paal kwam en in het ziekenhuis belandde.



Dat werd eerst glashard door de betreffende vereniging ontkend en pas na veel aandringen halfslachtig toegegeven: "Hij had een soort van eventueel zeg maar een hersenschudding of zo." Hier sprak hopelijk niet één van onze toekomstige captains of industry.



Pas toen Rambam de verenigingen confronteerde met de beelden kwamen er obligate excuses en beloftes over diepgravende onderzoeken.



Inmiddels zijn er twee verenigingen gestraft en gaat de politiek Kamervragen stellen. Dat is een mooi resultaat van Rambam - maar Lips had na alle voorpubliciteit toch het gevoel dat de krenten door andere media al uit de pap waren gevist.



