De Jeugd van Tegenwoordig brengt nieuw album uit

De plaat heet Anders (Different) en komt op 9 november al uit. Het is na Luek uit februari de tweede plaat van 2018. Vrijdag verscheen de eerste single: Ik Kwam Haar Tegen in de Moshpit. In de loop van de dag volgt de bijbehorende videoclip.



Geheel tegen de gewoonte van de groep in doen op het nieuwe album, blijkt uit de tracklist, twee gastartiesten mee: rappers Ronnie Flex en Bokoesam. Alleen op debuutalbum Parels voor de Zwijnen uit 2008 gebeurde dat ook.



De week van 12 tot en met 18 november is gebombardeerd tot De Jeugd van Tegenwoordig-week in de Melkweg aan de Lijnbaansgracht. Er is een tweedaags filmfestival en de groep organiseert een gametoernooi en een karaokeavond. De vijf optredens die ze die week geven zijn al uitverkocht.



Lees het interview met De Jeugd van Tegenwoordig ter gelegenheid van Luek terug: 'Muziek van je vader, wie vindt dat nou tof?'