De Handhavers was zeker geen Miami Vice in de polder

De promo's en de leader van De Handhavers ­beloofden zo'n beetje de spectaculairste achtervolgingen sinds Miami Vice. Meteen in de eerste minuten van de SBS6-docusoap over stadswachten holden we in vliegende vaart over Amsterdam Centraal.



Hier werd een doortrapte schurk bij de lurven gegrepen en bij de kladden gepakt. (Om nog even een evergreen uit de Nederlandse televisiegeschiedenis aan te halen: Waar zitten je lurven en je kladden? Kweetniet!) Het bleek te gaan om een man die snoep had gestolen bij de stationsrestauratie en nog grof in de mond was ook.



"Hij begon meteen met k-woorden te strooien," zei de ­buitengewoon opsporingsambtenaar. Toen de dief ook nog ging spugen werd hij bij kop en kont gepakt en afgevoerd.



Actie voorbij, na een paar minuutjes al, en de rest van het uur werd de kijker aan het lijntje gehouden met de ­belofte van een nieuw opstootje op het station. Ook dat viel tegen. Een vrouw was er niet van gediend dat de tv-camera de woordenwisseling met haar man filmde en riep: "Go suck a dick."