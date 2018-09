De grote bekken van rapper Aisha en Corry King

Het is bij een nieuw seizoen van Expeditie ­Robinson altijd even inkomen voor je de deelnemers een beetje kent. Al die jonge vloggers en rappers zijn voor Lips geen dagelijkse kost.



Maar inmiddels is de serie een aantal weken op dreef en heeft Lips zijn huiswerk gedaan. Tussen het zoeken naar bananen en hangen aan touwen door, zorgt juist die jongere generatie voor uitspraken die blijven hangen.



Zo zei rapper I Am Aisha over Jody Bernal: "We stemmen Jody eruit, hij is niet gang gang." Lips heeft nog nooit iemand gang gang genoemd, maar heeft wel een vermoeden wat ze daarmee bedoelt.



Aisha, die met knalgroene nagels van minimaal drie centimeter lang het eiland betrad, kreeg het gisteren in kamp Zuid aan de stok met zangeres Corry Konings.



Konings is op haar 67ste de oudste deelnemer ooit. Ze blinkt niet uit in de proeven, maar is goed voor de sfeer en kan onverwacht goed knopen leggen. Dat leverde haar van Aisha de naam 'Corry King' op.