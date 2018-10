De grootsheid van 'muziek voor op een postzegel'

In de documentaire wordt Parool-columnist Fons Dellen geciteerd. Onder de kop 'De terreur van het niets' noemt hij dance bij zijn Nederlandse geboorte in 1988 'opdringerige, doorzeurende, afstompende, ­nihilistische non-muziek'.

Sacha Vermeulen: "Geweldig hoe mensen er in die begintijd soms helemaal niets van begrepen. Popjournalist Jip Golsteijn noemde het 'muziek voor op een postzegel'."



"Het was in die jaren heus niet allemaal goed wat er werd gemaakt, maar het was wel de geboorte van een heel belangrijke muziekstroming."



Dertig jaar later is dance een miljoenenindustrie en Nederlands grootste culturele exportproduct. U interviewde pioniers van toen en grootverdieners van nu. Bent u achter het geheim van het succes gekomen?

"Dat is een veelomvattende vraag. De dj's weten het antwoord ook niet tot in detail. De documentaire toont wel de belangrijkste elementen. De volharding van wegbereiders als Eddy de Clercq bijvoorbeeld. Hij draaide net zo lang voor lege zalen in de RoXY tot het publiek de house begreep."



"En je ziet het doorzettingsvermogen van jonge dj's die op zolderkamers bleven experimenteren met drumcomputers. Ze geloofden zo onvoorwaardelijk in het nieuwe geluid. Daarbij komt dat de tweede generatie, met daarin onder anderen Duncan Stutterheim van ID&T, ontzettend slim en zakelijk was."



Benijdt die baanbrekende eerste lichting de huidige generatie van ­miljonairs niet? Zij verdienen groot geld met hun idee.

"Van afgunst of teleurstelling heb ik weinig gemerkt. Het waren andere tijden, daarover is iedereen het wel eens. Zonder scherpe organisatie, zonder managers. Dj's kregen na een optreden cash uitbetaald."