De goal van Ziyech, dat is pas goud

Maar wat Ziyech, Onana of De Ligt daar specifiek aan hadden, bleef onbelicht. De belangen in de voetballerij zijn zo groot dat De Boode niet het achterste van haar tong liet zien en Jekel wegstuurde toen de tactische training begon. "Die gegevens zijn goud waard."



Een data-analist van de Universiteit Leiden vertelde dat coaches wantrouwend naar al die data keken, omdat die dingen laten zien die de coaches niet zien. Ajaxcoach Erik ten Hag zei op zijn beurt dat data wel konden bijsturen, maar dat de echte kunde bij de coach - 'het oog van de meester' - ligt.



De wetenschappelijke benadering van voetbal, waarbij iedere speler tot in detail getweakt wordt, is ongetwijfeld noodzakelijk in de miljoenenbusiness die voetbal is, maar zo ontdaan van emotie en menselijkheid vond Lips er eigenlijk geen bal meer aan.



Wat een verademing om Hakim Ziyech daarna te zien scoren en hem het publiek in te zien duiken. Die ontlading was zeker niet door een computerprogramma aangeleerd.



