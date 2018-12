De finale van Expeditie Robinson 2018. Gaap

In de Ziggo hadden ze vast een leuke avond, maar Lips maakte thuis uit verveling een vuurtje met een vergrootglas en een oude krant

Nicolette Kluijver en Dennis Weening stelden clichévraag na clichévraag aan de drie finalisten.



Hoe ze zich voelden. Hoe het voelde om in de Ziggo Dome te staan. Of ze van tevoren hadden gedacht dat ze in de finale zouden staan. Of ze zin hadden in de finale. Gaap.



En waar 10.000 fans in de zaal tussen de interviewtjes door keken naar optredens van artiesten als Robinsondeelnemers Jody Bernal en I Am Aisha, keken de mensen thuis naar reclames.



In anderhalf uur werden hoogstens vijftien minuten ­eiland uitgezonden. Te weinig. Aan de eindproef lag het niet, die had alles in zich: een frustrerende puzzel, behendigheid, kracht en volharding om op een vrij onmogelijke manier een luik open te krijgen.



In de Ziggo hadden ze vast een leuke avond, maar Lips maakte thuis uit verveling een vuurtje met een vergrootglas en een oude krant. Voor de tv in vlammen opging, kon hij nog net zien hoe boer Jan zijn overwinning vierde.



Reageren? hanlips@parool.nl