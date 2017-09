De EO ging in de Bijlmer op zoek naar geloof en een hoop liefde

In de Bijlmer ging de EO op zoek naar het ware geloof. Plus nog wat hoop en liefde. Of nee, een hoop liefde. Zo staat het in de gids, en niet anders.



Wandelnimf Hella van der Wijst, bekend geworden door KRO-programma De Wandeling, schoof aan bij het Kleiklooster, een christelijke woongemeenschap. Even verderop liep ze met een Ghanees gezin mee op naar de kerk, een van de laatste kerken die naar goed Bijlmers gebruik zijn ondergebracht in een voormalige parkeer­garage.



De hoop kwam van de oprichter van het eerste voetbalteam voor verstandelijk gehandicapten van Zuidoost ­United. Vooral in donkere gezinnen, zei hij, worden ­gehandicapte kinderen uit gêne binnengehouden; een taboe dat hij wil doorbreken.



Daarna liep Van der Wijst nog even aan bij de talentvolle modefotografe Jentie Youna Jelles. Zij had een monumentje gemaakt van de oude fotorolletjes van haar vader, Jelle Jelles, een van de architecten van de Bijlmer. Die overleed toen zij 12 jaar oud was, maar eens te meer voelt ze zich met hem verbonden nu zij ook vanuit het niets dingen creëert.