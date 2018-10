De eigen rechters bij Tim Hofman zijn verbazend traditioneel

Welk geweld is geoorloofd als je een inbreker in je eigen huis betrapt? Het was gisteravond het eerste dilemma in Schuldig of niet?, het nieuwe programma van Tim Hofman op NPO3.



Een vraagstuk dat Lips in talloze vormen al eerder op televisie zag langskomen, maar niettemin tot discussie blijft leiden. Want het verschil tussen ­juridische termen 'noodweer' en 'noodweerexces' is met een wetboek in de hand al moeilijk uit te leggen, laat staan als je oog in oog staat met een insluiper.



Het idee is fris: Hofman bespreekt dit soort kwesties met elf middelbare scholieren en studenten. Aan de hand van een geënsceneerd praktijkvoorbeeld én informatie van deskundigen moeten ze tot een oordeel komen: schuldig of niet?