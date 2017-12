De Eerste Vakantie Van.... is een nostalgiebom die in de smaak valt

Op kerstavond ziet tv-kijkend Nederland zijn engelenkoren toch het liefst swingend in stewardessenuniform. Volgens zijn stappenteller sjokte Robert ten Brink liefst elf kilometer over Schiphol om uit de hele wereld ingevlogen geliefden op te vangen aan de gates.



Na twintig kerstedities van All You Need is Love heeft hij dus de afstand van Nazareth naar Betlehem in de benen. Heen en terug.



Op eerste kerstdag werd Kerstfeest op de Dam uitgezonden - een soort Tros Muziekfeest op het plein, maar dan anders. En elk kerstliedje werd gepresenteerd als een duet van Peek & Cloppenburg. Bij de EO had kennelijk niemand bedacht dat de neonverlichting van de kledinggrossier precies boven het podium hing.



Na zoveel kerst-tv in het lange, lange kerstweekend was elk programma zonder dennengeur en engelenhaar een grote opluchting. Het werd De Eerste Vakantie Van.... Deze nostalgiebom viel eerder deze maand al goed in de smaak toen Tatum Dagelet haar vakantieliefde terugzag, ene ­Yiannis, die 25 jaar later nog steeds wijn schenkt op Corfu.